В Перми закончились поиски 27-летнего мужчины
27-летний пермяк ушел из дома на прогулку 4 декабря. Домой мужчина не вернулся. родственники забили тревогу, написали заявление в полицию. Так надолго мужчина никогда не пропадал. С собой у пермяка был телефон, но на звонки он не отвечал.
Сегодня родственники мужчины сообщили корреспонденту "Комсомольской правды", что он нашелся. Жив и здоров.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына. 24 ноября они должны были встретиться с мужем около торгового центра «Браво», но так и не пришли на встречу. Мужчина обратился в полицию. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры. Почти две недели от женщины и ее ребенка не было вестей.
ИСТОЧНИК KP.RU