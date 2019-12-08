2019-12-08T12:02:13+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски 27-летнего мужчины

Он пропал 4 декабря
Лилия Абибулаева
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На звонки молодой человек не отвечал. Фото из личного архиваНа звонки молодой человек не отвечал. Фото из личного архива
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27-летний пермяк ушел из дома на прогулку 4 декабря. Домой мужчина не вернулся. родственники забили тревогу, написали заявление в полицию. Так надолго мужчина никогда не пропадал. С собой у пермяка был телефон, но на звонки он не отвечал.

Сегодня родственники мужчины сообщили корреспонденту "Комсомольской правды", что он нашелся. Жив и здоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 31-летней женщины и ее 5-летнего сына. 24 ноября они должны были встретиться с мужем около торгового центра «Браво», но так и не пришли на встречу. Мужчина обратился в полицию. Через несколько дней к поискам подключились волонтеры. Почти две недели от женщины и ее ребенка не было вестей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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