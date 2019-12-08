В Перми 27-летний мужчина вышел на прогулку и пропал
Родственники 27-летнего Алексея Васильева просят пермяков о помощи. 4 декабря мужчина вышел на прогулку, но домой не вернулся.
Мама мужчины сообщила корреспонденту «Комсомольской правды», что Алексей выходил погулять, но через полчаса обычно возвращался.
С собой у Алексея были паспорт и сотовый телефон, но на звонки мужчина не отвечает. Последний раз пермяка видели на улице Советская Армия. Он поздоровался со знакомой и пошел дальше.
Приметы пропавшего: рост 170 см, глаза серо-зеленые, волосы темные.
Был одет: черная куртка, черные штаны с белыми полосками по бокам, серые кроссовки.
Если вы видели Алексея Васильева, сообщите в полицию 02 (с сотового 102), либо +79526646970, Ирина, это его мама
ИСТОЧНИК KP.RU