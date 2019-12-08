2019-12-08T12:02:58+03:00
Происшествия

В Перми 27-летний мужчина вышел на прогулку и пропал

Пермяк пропал 4 декабря
Лилия Абибулаева
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Последний раз его видели на улице Советской Армии. фото из личного архиваПоследний раз его видели на улице Советской Армии. фото из личного архива
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Родственники 27-летнего Алексея Васильева просят пермяков о помощи. 4 декабря мужчина вышел на прогулку, но домой не вернулся.

Мама мужчины сообщила корреспонденту «Комсомольской правды», что Алексей выходил погулять, но через полчаса обычно возвращался.

С собой у Алексея были паспорт и сотовый телефон, но на звонки мужчина не отвечает. Последний раз пермяка видели на улице Советская Армия. Он поздоровался со знакомой и пошел дальше.

Приметы пропавшего: рост 170 см, глаза серо-зеленые, волосы темные.

Был одет: черная куртка, черные штаны с белыми полосками по бокам, серые кроссовки.

Если вы видели Алексея Васильева, сообщите в полицию 02 (с сотового 102), либо +79526646970, Ирина, это его мама

ИСТОЧНИК KP.RU

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