«Не пришли на встречу». В Перми пропали мать и 5-летний ребенок

СЕГОДНЯ 10:46 2019-11-27T10:52:54+03:00

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- Срочно! Пропали и до сих пор не нашлись! - такой пост появился в социальных сетях.

В Перми разыскивают 31-летнюю женщину и ее 5-летнего сына. Муж пропавшее сообщил, что они должны были встретиться с женой и ребенком вечером в воскресенье, 24 ноября, но они так и не пришли на встречу. На звонки женщина не отвечает.

Встреча должна была состояться около ТЦ «Браво» в Кировском районе, около 22:00.

Мужчина написал заявление в полицию.

Если вы их видели, сообщите в полицию по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU