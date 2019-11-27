«Не пришли на встречу». В Перми пропали мать и 5-летний ребенок
О пропаже сообщил муж пропавшей
Фото: Подслушано Закамск
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- Срочно! Пропали и до сих пор не нашлись! - такой пост появился в социальных сетях.
В Перми разыскивают 31-летнюю женщину и ее 5-летнего сына. Муж пропавшее сообщил, что они должны были встретиться с женой и ребенком вечером в воскресенье, 24 ноября, но они так и не пришли на встречу. На звонки женщина не отвечает.
Встреча должна была состояться около ТЦ «Браво» в Кировском районе, около 22:00.
Мужчина написал заявление в полицию.
Если вы их видели, сообщите в полицию по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU