2019-12-06T06:25:02+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски пропавшего 52-летнего мужчины

Мужчина ушел из дома 8 октября
Лилия Абибулаева
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Где был пропавший, не сообщается Фото:поисковый отряд им. Ирины БухановойГде был пропавший, не сообщается Фото:поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Перми два месяца разыскивали 52-летнего Альфреда Ш. Мужчина ушел из дома 8 октября, и до сих пор его местонахождение было неизвестно. Родственники пропавшего обратились к волонтерам поискового отряда им. Ирины Бухановой и в полицию.

В четверг, 5 декабря, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что поиски остановлены. Альфреда Ш. нашли. Мужчина жив. Где был пропавший, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 3-летнего мальчика. Малыша забрал его отец Ядгар Абдуллаев. Мужчина не исполнял законные требования судебного пристава и отказывался отдавать ребенка матери. Малыша и его отца объявили в исполнительный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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