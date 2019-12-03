В Прикамье разыскивают 3-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-03T08:19:55+03:00

Отец не исполнял законные требования судебного пристава и отказывался отдавать ребенка матери. Фото: УФССП по Пермскому краю

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В Пермском крае разыскивают 3-летнего Амира Абдуллаева. Малыша забрал его отец Ядгар Абдуллаев.

Мужчина не исполнял законные требования судебного пристава и отказывался отдавать ребенка матери. Малыша и его отца объявили в исполнительный розыск.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Амира, либо его отца, сообщите в отдет судебных приставов по телефонам: 8(342) 229-99-70, по электронной почте roz@r59.fssprus.ru, по сотовому телефону главного специалиста-эксперта Барчак Инги Адигамовны 8-951-925-97-05, по сотовому телефону судебного пристава-исполнителя по розыску в ОСП по Кировскому району Управления Звягинцевой Татьяны Лукьяновны 8-919-453-88-62.

ИСТОЧНИК KP.RU