«Помогите найти!». В Перми разыскивают 52-летнего мужчину со шрамом от ожога на руке

СЕГОДНЯ 06:23 2019-10-10T06:23:46+03:00

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В Перми разыскивают 52-летнего Альфреда Шакирова. Во вторник, 8 октября, мужчина вышел из дома на улице Кировоградская в Кировском районе Перми, и до сих пор его местоположение неизвестно.

Родственники пропавшего обратились к волонтерам поискового отряда им. Ирины Бухановой и в полицию.

Приметы пропавшего: на вид 50-52 года, рост 180 см, плотного телосложения, глаза зеленые, волосы короткие русые с сединой.

Был одет: болоньевая куртка черная, красная толстовка, черные спортивные штаны, черная бейсболка, кроссовки черные.

Особые приметы: шрам от ожога на левой руке.

Если вы видели Альфреда Шакирова или знаете что-либо о его местонахождении, позвоните по телефонам: 2044904 или 102

Напомним, ранее мы писали о т ом, что в Прикамье закончены поиски пропавшего мужчины, который ушел из дома в одном нижнем белье

ИСТОЧНИК KP.RU