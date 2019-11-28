2019-11-28T06:41:36+03:00
Происшествия

«Бросил умирать в яму». Жителя Прикамья осудят за покушение на убийство беременной женщины

Пострадавшую спасли только через два дня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае осудят 33-летнего местного жителя за покушение на убийство беременной женщины. Мужчина ударил подругу ножом.

Раненую женщину нашли в 3-метровой яме. Оказалось, что пострадавшая беременная и в яме провела два дня. В таком состоянии она оказалась по вине своего бывшего сожителя. Он ударил женщину ножом, будучи уверенным, что она скончалась, бросил в трехметровую яму, а потом замаскировал это место.

Многочисленные доказательства подтвердили вину мужчины. Его задержали в ближайшее время он предстанет перед судом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изнасиловали 19-летнюю девушку

ИСТОЧНИК KP.RU

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