«Бросил умирать в яму». Жителя Прикамья осудят за покушение на убийство беременной женщины
В Пермском крае осудят 33-летнего местного жителя за покушение на убийство беременной женщины. Мужчина ударил подругу ножом.
Раненую женщину нашли в 3-метровой яме. Оказалось, что пострадавшая беременная и в яме провела два дня. В таком состоянии она оказалась по вине своего бывшего сожителя. Он ударил женщину ножом, будучи уверенным, что она скончалась, бросил в трехметровую яму, а потом замаскировал это место.
Многочисленные доказательства подтвердили вину мужчины. Его задержали в ближайшее время он предстанет перед судом.
Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Перми изнасиловали 19-летнюю девушку
ИСТОЧНИК KP.RU