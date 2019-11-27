2019-11-27T14:04:55+03:00
Происшествия

«От испуга даже закричать не могла». В центре Перми изнасиловали 19-летнюю девушку

После этого преступник забрал все ценное, что было у жертвы в сумочке, и сбежал
Алена ОВЧИННИКОВА
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--Фото: Василий Вахрин
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- У 19-летней девушки, которая стала жертвой насильника, просто не оказалось денег на такси, поэтому в начале двенадцатого ночи она пошла домой пешком, - рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Голдобин.

Месяц назад в Перми неизвестный напал на молодую пермячку. В полиции рассказали подробности этого нападения. Все случилось в самом центре города на улице Куйбышева. Когда поздно вечером девушка возвращалась домой, сзади к ней подбежал мужчина, повалил на землю и стал угрожать, что убьет, если та закричит.

Пермячка очень испугалась и все время, пока нападавший насиловал ее, молчала. Увы, но в столь позднее время поблизости не проходил ни один человек, который мог бы спугнуть преступника. После этого насильник забрал все ценное, что было в сумочке жертвы, и сбежал.

Девушка сумела добраться до дома, где она рассказала о произошедшем родным. Почти сразу же вместе с мамой они отправились писать заявление в полицию.

- Над раскрытием преступления работали оперативники уголовного розыска, - пояснил полковник полиции Вячеслав Голдобин. - Сыщики выяснили, что незадолго до нападения на девушку, злоумышленник совершил еще одно имущественное преступление. С помощью камер видеонаблюдения удалось установить весь маршрут движения подозреваемого в этот вечер. В результате кропотливой работы удалось установить нападавшего и очень быстро задержать его. Сейчас дело расследуется следователями СК.

Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Голдобин рассказал о раскрытии тяжких преступлений против личности. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Голдобин рассказал о раскрытии тяжких преступлений против личности.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В полиции рассказали, что в 2019 году в Пермском крае удалось раскрыть все совершенные изнасилования. Такая высокая статистика, отчасти, потому, что в раскрытии преступлений правоохранителям помогают камеры видеонаблюдения и неравнодушные очевидцы. Конечно, тех камер, что есть - не хватает, поэтому нередко приходится обращаться к администрациям магазинов и запрашивать записи с частных камер видеонаблюдения.

- Нередко бывает, что после пережитого жертвы приходят домой и начинают приводить себя в порядок или стирать одежду, делать этого категорически нельзя, - объясняют в полиции. – Это вещественные доказательства, с которыми нам предстоит работать. И чем раньше будет написано заявление в полицию, тем лучше.

Преступления сексуального характера сейчас раскрывают не только по «горячим следам», но и такие, которые были совершены 15-20 лет назад. Вещественные доказательства с образцами ДНК продолжают храниться в архиве, и так как сейчас все судимые лица обязательно проходят регистрацию в геномной базе, то сыщикам удается раскрывать так называемые «глухари».

Например, не так давно осудили жителя Удмуртии, который в 2006 году изнасиловал и убил двух 13-летних девочек. Истерзанные тела были найдены возле вокзала Пермь II. Долгие годы преступление оставалось не раскрытым и, наконец, через 13 лет преступнику вынесли пожизненное наказание.

Кстати, экспертизы ДНК помогают раскрывать не только преступления сексуальной направленности, но и убийства. Например, осужденный на пожизненный срок за тройное убийство 52-летний житель Краснокамска, который отбывал срок в исправительной колонии, признался еще в шести убийствах. И экспертиза ДНК помогла подтвердить эти показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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