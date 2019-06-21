2019-06-21T14:30:05+03:00
Происшествия

«Два дня лежала в яме и просила о помощи». Пермяк ударил ножом беременную девушку и скинул ее в яму

Он прикрыл ее шифером и ветками, чтобы девушку не нашли
Елена КОНОВА
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Подозреваемого в преступление задержалиПодозреваемого в преступление задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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- Ее обнаружили в яме только через два дня, - сообщили в следственном отделе Кунгура.

Жуткое преступление произошло 17 июня. 31-летний Вадим (имена изменены - прим.ред.) позвал гулять свою бывшую девушку Юлию. Она была на большом сроке беременности. Молодые люди дошли до гаражного кооператива, по пути выясняя отношения. Неожиданно Вадим достал нож и несколько раз ударил Юлию, а затем скинул девушку в старую овощную яму.

- Обвиняемый прикрыл ее сверху шифером и палками, чтобы ее не нашли, - добавили в следственном комитете. - После чего ушел.

Два дня девушка лежала в яме, но никто не слышал ее стонов и просьб о помощи - или не слышали голос из глухого погреба, или не обращали внимания. Только 19 июня прохожие, наконец, услышали Юлию. Они обомлели, увидев на дне ямы девушку. Сейчас она находится в больнице Перми. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

- Мы задержали подозреваемого в преступлении, - сообщили следователи. - В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство беременной». Пермяка арестовали. Назначены различные экспертизы, мы выясняем все обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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