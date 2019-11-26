Почтальон, после ухода которой пенсионерка нашла у себя «билеты банка приколов», прошла проверку на полиграфе
В Перми очередной виток в истории с пенсией, выданной «билетами банка приколов». 26 ноября проверку на полиграфе прошла женщина, которая принесла 74-летней пермячке пенсию.
- Проверку на полиграфе сегодня утром прошла та наша сотрудница, которая и принесла 22 ноября пенсию пермячке, - рассказала зам. директора ПМП «Ветеран» Маргарита Федосеенкова. – Вторая сотрудница, которая обычно разносит пенсию этой пенсионерке, проходит обследование в настоящий момент. Уже известны предварительные результаты первой проверки: вины нашего сотрудника нет. Однако официальное заключение будет готово завтра, 27 ноября. Его мы предоставим в полицию.
История с поддельными банкнотами, напомним, началась в выходные, когда главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова рассказала в соцсетях о бабушке, которая получила пенсию, пошла за продуктами, а на кассе выяснилось, что вместо денег у пенсионерки оказались фальшивки. Бабушка написала заявление в полицию, полицейские изъяли у нее фальшивые 25 тысяч рублей и выясняют, откуда они взялись.
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ИСТОЧНИК KP.RU