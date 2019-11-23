2019-11-23T16:53:42+03:00
Происшествия

По пенсии, выданной «билетами банка приколов» началась служебная проверка

К истории подключилась администрация Перми
Алена ОВЧИННИКОВА
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Теперь у пенсионерки нет денег ни на еду, ни на квартплату.Теперь у пенсионерки нет денег ни на еду, ни на квартплату.Фото: Иван МАКЕЕВ
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К истории, когда пермской пенсионерке выдали пенсию «билетами банка приколов», подключилась городская администрация.

- МУП «Ветеран» осуществляет свою деятельность уже на протяжении 28 лет, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе городской администрации. - За эти годы нареканий к качеству оказания услуг пенсионерам не возникало. На текущий момент проводится служебная проверка руководством предприятия и администрацией Перми.

В администрации добавили, что разносчики пенсий несут материальную ответственность и, вряд ли стали бы так подставляться, потому что в первую очередь будут думать на них. В любом случае сейчас проводится проверка.

Напомним, о том, что в Перми пожилой женщине выдали пенсию «билетами банка приколов» рассказала в Facebook главный редактор газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова. Пожилой пенсионерке помогает мама ее подруги. На днях бабушка получила пенсию и пошла в магазин покупать продукты. На кассе выяснилось, что вместо денег у пенсионерки «билеты банка приколов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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