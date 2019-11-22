В Перми закончились поиски пропавшего 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-22T06:59:09+03:00

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В Орджоникидзевском районе закончились поиски 15-летнего Эльмара К. Мальчик пропал несколько дней назад. Утром он попрощался с мамой и отправился в школу, но на уроках так и не появился. Телефон парня перестал отвечать, домой вечером он не пришел. Мать обратилась в полицию и разместила посты в социальных сетях.

Вчера, 21 ноября, стало известно, что поиски закончились. Подростка нашли. сотрудники полиции увидели его на Гайве, отвезли в отделение и передали матери.

По словам родственников, с парнем все хорошо, он жив и здоров

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае 15-летнюю девочку с трудным характером забрали из семьи и передали органам опеки

ИСТОЧНИК KP.RU