В Пермском крае 15-летнюю девочку с трудным характером забрали из семьи и передали органам опеки
В Березниках судебные приставы забрали у асоциальных родителей 15-летнюю девочку. Мать подростка была давно лишена родительских прав, а отец-пенсионер в них ограничен. Оба родителя выпивали и совершенно не занимались ребенком.
Девочка была предоставлена сама себе. Она не посещала занятия, дома не ночевала, состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Приставы не смогли застать подростка дома. В этот раз девочка решила не прогуливать уроки, и была в школе. Там в присутствии понятых ее передали органам опеки.
Но по закону родители должны платить алименты на содержание девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU