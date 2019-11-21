2019-11-21T11:51:50+03:00
Общество

В Пермском крае 15-летнюю девочку с трудным характером забрали из семьи и передали органам опеки

Родители совсем не занимались ребенком
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Березниках судебные приставы забрали у асоциальных родителей 15-летнюю девочку. Мать подростка была давно лишена родительских прав, а отец-пенсионер в них ограничен. Оба родителя выпивали и совершенно не занимались ребенком.

Девочка была предоставлена сама себе. Она не посещала занятия, дома не ночевала, состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

Приставы не смогли застать подростка дома. В этот раз девочка решила не прогуливать уроки, и была в школе. Там в присутствии понятых ее передали органам опеки.

Но по закону родители должны платить алименты на содержание девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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