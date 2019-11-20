«Ушел в школу и пропал». В Перми разыскивают 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:10 2019-11-20T08:13:44+03:00

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В Орджоникидзевском районе Перми пропал 15-летний Эльмар Каюмов. Во вторник, 19 ноября, мама, как обычно, отправила сына в школу, но на уроках подросток так и не появился. Телефон мальчика перестал отвечать и домой Эльмар так и не вернулся.

До сих пор родители не знают, где их сын.

19 ноября мама мальчика написала заявление в полицию, а сегодня разместила пост в социальных сетях.

- Учителя ничего не знают, друзья тоже ничего не говорят, телефон не отвечает, а мы очень сильно волнуемся! - рассказала корреспонденту «Комсомолки» Зенфира, мама мальчика. - Вечером накануне пропажи и утром мы не ссорили, все было хорошо.

Если вы видели Эльмара Каюмова или знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам 89922343162 (Зенфира) или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU