"Какое горе!". Возвращаясь с похорон родителей, в аварии в Прикамье погиб их сын

СЕГОДНЯ 10:22 2019-11-20T10:22:00+03:00

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Настоящая мистика...По данным издания "Зори-Плюс", 32-летний мужчина погиб в ДТП на трассе Пермь - Ильинский после похорон своих родителей, которые также разбились несколькими днями ранее.

Авария произошла 19 ноября на трассе Пермь-Ильинский 32-летний водитель автомобиля «Дачия Логан» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП.

Водитель легковушки погиб на месте. В салоне также находился 25-летний пассажир. Мужчина получил серьезные травмы головы. Его отправили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU