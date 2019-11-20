В страшном ДТП в Прикамье погибли супруги, которые воспитывали 12 детей

СЕГОДНЯ 10:13 2019-11-20T10:38:50+03:00

Родных детей у Веры и Николая Кетовых было 5

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Страшная авария произошла в субботу, 16 ноября, на трассе Пермь - Ильинский. Автомобиль ВАЗ столкнулся лоб в лоб с «Мерседесом».

Издание «Зори-Плюс» сообщают, что в ужасная автокатастрофа унесла жизни Веры и Николая Кетовых. Также погиб 4-летний ребенок, ехавшей с ними в машине женщины.

Кетовы были очень известны в селе Сенькино. Супруги вели активный образ жизни, участвовали в региональных конкурсах и организовывали сельские праздники. Кроме того, Вера и Николай являлись родителями 5 родных детей и 7 приемных. По данным издания, в семье Кетовых было 10 приемных детей, трое уже совершеннолетние и живут своей жизнью.

– Воспитывать детей – огромный труд, но мы с мужем привыкли ставить перед собой цель и никогда не искали легких путей, – признавалась Вера Кетова журналистам издания за несколько дней до трагедии.

Супругов похоронили.

По информации «Зори-Плюс» смерть главных отца и матери - не единственное испытание, которое пришлось пережить детям Кетовых. Возвращаясь с похорон Веры и Николая в ДТП на трассе Пермь-ильинский погиб их 32-летний брат.

ИСТОЧНИК KP.RU