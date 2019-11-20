«Слетел в кювет и врезался в опору ЛЭП». В ДТП на трассе в Прикамье погиб мужчина

СЕГОДНЯ 07:50 2019-11-20T07:50:16+03:00

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Авария произошла вечером 19 ноября в Краснокамском районе Пермского края. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на трассе Пермь-Ильинский 32-летний водитель автомобиля «Дачия Логан» не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в опору ЛЭП.

Водитель легковушки погиб на месте. В салоне также находился 25-летний пассажир. Мужчина получил серьезные травмы головы. Его отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошло страшное ДТП. В результате столкновения двух легковушек два человека оказались зажаты в искореженной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU