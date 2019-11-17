2019-11-17T10:10:44+03:00
Происшествия

«Машину смяло, как консервную банку». В жуткой аварии в Прикамье погибли три человека

В ДТП погиб 4-летний ребенок. Еще два человека, среди которых 15-летняя девочка, получили травмы
Лилия Абибулаева
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Среди погибших 4-летний ребенок Фото: Instagram @Chp_59Среди погибших 4-летний ребенок Фото: Instagram @Chp_59
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В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Авария произошла вечером в субботу, 16 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Пермь – Ильинский Усть-Горевая. По предварительной информации, около 17:10 там столкнулись отечественная легковушка и иномарка.

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку» под колеса «MERCEDES – BENZ». В социальных сетях очевидцы аварии сообщают, что водителю «Лады» стало плохо, и он не смог справиться с управлением.

В результате аварии водитель и два пассажира отечественной легковушки, среди которых 4-летний ребенок, погибли на месте. Пассажиры "Лады" получили серьезные травмы. 50-летнюю женщину и 14-летнюю девочку отправили в больницу. Водитель иномарки не пострадал.

В результате ДТП отечественную легковушку смяло, как консервную банку. Машина превратилась в металлолом.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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