«Машину смяло, как консервную банку». В жуткой аварии в Прикамье погибли три человека

В Пермском крае при столкновении двух автомобилей погибли три человека. Авария произошла вечером в субботу, 16 ноября.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла на трассе Пермь – Ильинский Усть-Горевая. По предварительной информации, около 17:10 там столкнулись отечественная легковушка и иномарка.

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на «встречку» под колеса «MERCEDES – BENZ». В социальных сетях очевидцы аварии сообщают, что водителю «Лады» стало плохо, и он не смог справиться с управлением.

В результате аварии водитель и два пассажира отечественной легковушки, среди которых 4-летний ребенок, погибли на месте. Пассажиры "Лады" получили серьезные травмы. 50-летнюю женщину и 14-летнюю девочку отправили в больницу. Водитель иномарки не пострадал.

В результате ДТП отечественную легковушку смяло, как консервную банку. Машина превратилась в металлолом.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняются все обстоятельства произошедшего.