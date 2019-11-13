В Пермском крае закончились поиски 28-летнего мужчины со шрамом на переносице

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-13T06:30:20+03:00

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28-летнего Артема Б. искали с 10 ноября. Рано утром в воскресенье он вышел из дома в городе Чусовой и больше на связь не выходил. У него не было с собой телефона. Родственники не знали, где он.

Вчера, 12 ноября, родные молодого человека попросили закончить поиски. Парень нашелся. Он жив и здоров.

- Артем нашелся. Все хорошо. Вещи забрал уехал на работу, - сообщили родственники в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 14-летнего подростка, которого искали три дня. Подросток найден живым. Что произошло и где все это время он был, не сообщается. Пользователи с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые высказали надежду, что родители смогут понять этот поступок своего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU