В Пермском крае разыскивают 28-летнего мужчину со шрамом на переносице

СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-12T06:22:19+03:00

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В Прикамье несколько дней разыскивают 28-летнего Артема Беликова. Мужчина вышел из дома в городе Чусовом рано утром 10 ноября и ушел в неизвестном направлении. До сих пор он не вышел на связь и о его местоположении ничего неизвестно. Телефон с собой Артем не брал.

Приметы пропавшего: рост 175 см, волосы темно-русые, глаза светло-карие.

Был одет: черно-белый пуховик, темно-синие спортивные брюки, красно-белые кеды.

Особые приметы: шрам на переносице, татуировка на ноге.

- Мы верим и надеемся, что с тобой все хорошо, тебя любят и ждут дома, - написали родные пропавшего в социальных сетях.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Артема Беликова, просьба сообщить Ксении Соколовой.

ИСТОЧНИК KP.RU