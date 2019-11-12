В Пермском крае разыскивают 28-летнего мужчину со шрамом на переносице
В Прикамье несколько дней разыскивают 28-летнего Артема Беликова. Мужчина вышел из дома в городе Чусовом рано утром 10 ноября и ушел в неизвестном направлении. До сих пор он не вышел на связь и о его местоположении ничего неизвестно. Телефон с собой Артем не брал.
Приметы пропавшего: рост 175 см, волосы темно-русые, глаза светло-карие.
Был одет: черно-белый пуховик, темно-синие спортивные брюки, красно-белые кеды.
Особые приметы: шрам на переносице, татуировка на ноге.
- Мы верим и надеемся, что с тобой все хорошо, тебя любят и ждут дома, - написали родные пропавшего в социальных сетях.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Артема Беликова, просьба сообщить Ксении Соколовой.
ИСТОЧНИК KP.RU