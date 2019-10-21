2019-10-21T21:43:03+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски 14-летнего подростка, которого искали три дня

Он пропал 17 октября
Екатерина ГАСПЕР
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Николай О. ушел из дома по адресу: ул. Лесная, 5. Последний раз его видели в семь часов вечера. Это микрорайон Ива-1, Мотовилихинский район Перми. С тех пор его местонахождение было неизвестно. Информация о его пропаже появилась днем в воскресенье, 20 октября.

Уже на следующий день вечером, в понедельник, 21 октября, волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой рассказали, что поиски закончились. Подросток найден живым. Что произошло и где все это время он был, не сообщается. Пользователи с радостью отреагировали на эту новость, а некоторые высказали надежду, что родители смогут понять этот поступок своего сына.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 62-летней женщины. Она ушла из дома в воскресенье, 20 октября, в Мотовилихинском районе. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщали, что женщина страдает деменцией и невнятно говорит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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