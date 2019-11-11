В Перми у забора дома нашли вмерзшие в землю артиллерийские снаряды
В Мотовилихинском районе жители частного дома на улице Городецкая, 47 увидели у своего забора какие-то железяки. Когда они их рассмотрели, то тут же стали звонить в полицию. Вмерзшие в землю железки оказались двумя артиллерийскими снарядами.
Прибывшие на место спасатели их осмотрели и успокоили жильцов: взрывателей на них не оказалось.
Подоспевшие сотрудники ОМОН увели их на полигон, чтобы взорвать.
В начале октября мы уже писали о том, что в поселке Юг нашли снаряд. Местные жители там копали землю и увидели ржавый железный цилиндр.
Об опасной находке они сообщили в дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю. Взрывотехники вывезли объект подальше, чтобы потом уничтожить.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Там целые горы гильз!» В Перми на территории бывшего склада минобороны обнаружили неразорвавшиеся снаряды
В краевом министерстве территориальной безопасности сообщили, что эвакуация людей не требуется (подробнее…)
ИСТОЧНИК KP.RU