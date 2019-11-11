2019-11-11T07:00:37+03:00
Происшествия

В Перми у забора дома нашли вмерзшие в землю артиллерийские снаряды

Перепуганные жильцы вызвали ОМОН
Андрей МАТЛИН
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Вызов принят. Фото: управление Росгвардии по Пермскому краю.Вызов принят. Фото: управление Росгвардии по Пермскому краю.
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В Мотовилихинском районе жители частного дома на улице Городецкая, 47 увидели у своего забора какие-то железяки. Когда они их рассмотрели, то тут же стали звонить в полицию. Вмерзшие в землю железки оказались двумя артиллерийскими снарядами.

Прибывшие на место спасатели их осмотрели и успокоили жильцов: взрывателей на них не оказалось.

Подоспевшие сотрудники ОМОН увели их на полигон, чтобы взорвать.

В начале октября мы уже писали о том, что в поселке Юг нашли снаряд. Местные жители там копали землю и увидели ржавый железный цилиндр.

Об опасной находке они сообщили в дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю. Взрывотехники вывезли объект подальше, чтобы потом уничтожить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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