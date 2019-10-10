2019-10-10T14:23:54+03:00
Происшествия

В Прикамье во время земляных работ нашли снаряд

Жители сообщили о находке в Росгвардию
Лилия Абибулаева
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Фото: управления Росгвардии по Пермскому краюФото: управления Росгвардии по Пермскому краю
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В одном из поселков Пермского края нашли снаряд. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что местные жители проводили земляные работы и обнаружили железный цилиндр.

Об опасной находке они сообщили в дежурную часть управления Росгвардии по Пермскому краю. Сотрудники ОМОН выехали на место и осмотрели объект. Оказалось, артиллерийский снаряд е представляет угрозу жизни и здоровью граждан. Взрывотехники вывезли объект для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки обсуждают видео с пьяным охранником из ТЦ. 5 октября в одном из торговых центров Перми проходил детский праздник. Дети участвовали в конкурсах, танцевали, веселились…Как вдруг дверь распахнулась и в помещение ворвался охранник торгового центра. По сообщению очевидцев, мужчина был пьян и захотел присоединиться к празднику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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