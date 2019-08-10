2019-08-10T19:00:45+03:00
Происшествия

«Там целые горы гильз!» В Перми на территории бывшего склада минобороны обнаружили неразорвавшиеся снаряды

На место вызвали пермских спасателей
Андрей МАТЛИН
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Штабеля ящиков от пустых снарядов. Фото: соцсети.Штабеля ящиков от пустых снарядов. Фото: соцсети.
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В пермскую городскую службу спасения поступил тревожный вызов. Звонили из микрорайона Березовая роща в Закамске. Там в районе улицы ДОС (расшифровывается как дома офицерского состава) на территории бывшей военной базы были обнаружены неразорвавшиеся артиллерийские снаряды. Всего спасатели насчитали четыре таких опасных предмета.

Горы гильз.

Горы гильз.

До 2015 года эта база принадлежала главному ракетно-артиллерийскому управлению министерства обороны и использовалась как склад и как полигон для стрельбищ. На картах она обозначалась как зверосовхоз. Затем склад был закрыт, содержимое вывозилось фургонами. Потом объект передали местной структуре ДОСААФ. Огорожен он высоким забором из колючей проволоки.

- Там до сих пор лежат горы стреляных гильз и прочего военного барахла, - говорят очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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