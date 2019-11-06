Пермские власти потратят на ледовый городок на эспланаде 33 миллиона рублей
Кто будет строить ледовый городок на эспланаде, мы узнаем 21 ноября. Как сообщается на сайте госзакупок, Агентство социокультурных проектов Перми объявило конкурс на услуги по устройству, обслуживанию и демонтажу новогоднего ледового комплекса «Легенды древней Пармы», а также катков «Ветлан» и «Самолетный». Начальная цена контракта составляет 33 миллиона 304 тысячи. В минувшем году, кстати, цена контракта на строительство ледового городка составляла 17 миллионов рублей.
Еще 280 тысяч запланировано выделить на торжественное зажжение главной городской елки.
Напомним, в этом году ледовый городок установят в обновленном 68-м квартале эспланады. Он будет построен в жанре современного фэнтези и посвящен древней Парме. На территории городка разместится 9 ледовых объектов и 24 горки. У памятника «Героям фронта и тыла», как и в прошлом году, будет каток и горка для сноутюбинга. Возле Театра-Театра будет размещен ярмарочный комплекс: ледовая карусель и ярмарочные домики.
ИСТОЧНИК KP.RU