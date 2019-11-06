2019-11-06T17:28:24+03:00
Общество

Пермские власти потратят на ледовый городок на эспланаде 33 миллиона рублей

А главную городскую елку зажгут за 280 тысяч
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Эскизы горок будущего ледового городка.Эскизы горок будущего ледового городка.
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Кто будет строить ледовый городок на эспланаде, мы узнаем 21 ноября. Как сообщается на сайте госзакупок, Агентство социокультурных проектов Перми объявило конкурс на услуги по устройству, обслуживанию и демонтажу новогоднего ледового комплекса «Легенды древней Пармы», а также катков «Ветлан» и «Самолетный». Начальная цена контракта составляет 33 миллиона 304 тысячи. В минувшем году, кстати, цена контракта на строительство ледового городка составляла 17 миллионов рублей.

Еще 280 тысяч запланировано выделить на торжественное зажжение главной городской елки.

Напомним, в этом году ледовый городок установят в обновленном 68-м квартале эспланады. Он будет построен в жанре современного фэнтези и посвящен древней Парме. На территории городка разместится 9 ледовых объектов и 24 горки. У памятника «Героям фронта и тыла», как и в прошлом году, будет каток и горка для сноутюбинга. Возле Театра-Театра будет размещен ярмарочный комплекс: ледовая карусель и ярмарочные домики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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