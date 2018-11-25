В Перми на ледовый городок потратят на 4 миллиона рублей меньше, чем в прошлом году

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-25T11:56:51+03:00

С 3-метровой ледовой "Великой китайской стены" можно будет осмотреть весь ледовый городок. Фото: АСП.

Стоимость контракта на его возведение и обслуживание составила 17 миллионов рублей

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В Агентстве социокультурных проектов Перми подвели итоги конкурса на возведение и обслуживание главного ледового городка Прикамья. Из-за начавшейся реконструкции эспланады он разместится на площадке у Театра-Театра.

Победителем конкурса, как и в предыдущие годы, стал пермский скульптор и дизайнер Алексей Тютнев, который возглавляет совет некоммерческого фонда скульпторов «Единение». Его заявка была единственной, и с ним будет заключен контракт.

По условиям конкурса, максимальная цена по контракту могла быть 17 миллионов 290 тысяч рублей. Алексей предложил выполнить его за 17 миллионов 40 тысяч.

Пользователи пермских соцсетей уже отметили, что в этом году ледовый городок обойдется городу в меньшую сумму, чем в прошлом.

Действительно, по информации агентства, в прошлом году ледовый городок был построен за 21 миллион рублей. Но уменьшение цены на 4 миллиона рублей не связано с переносом городка в другое место. Просто в прошлом году ледовый городок под названием «Перммяч» был посвящен значительному событию – чемпионату мира по футболу. А вот в позапрошлом году ледовый ансамбль «Эко-сад», посвященный Году экологии, обошелся Перми в 16,5 миллиона рублей.

Как известно, в этом году ледовый городок будет называться «Ветер с Востока». Доминирующим объектом в нем станет смотровая площадка 3-метровой высоты под названием «Великая китайская стена». В этом году в канун новогодних праздников на площади перед Театром-Театром появятся ледяные горки «Замок белой цапли», «Терракотовый воин», «Чайная церемония», «Театр кабуки», лабиринт «Катушка Инь янь», а также две скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. А к 7 января, к Рождеству, здесь возведут рождественскую горку.

По условиям контракта, ледовый городок должны построить до 30 декабря и демонтировать до 5 марта.