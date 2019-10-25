2019-10-25T14:05:09+03:00
Общество

Булгарская крепость и горка «Боголось». Ледовый городок на эспланаде будет посвящен древней Парме

В Перми уже начали готовиться к Новому году
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Сквер Розалии Землячки войдет в Новогодний маршрут. Фото: пресс-служба администрации Перми.Сквер Розалии Землячки войдет в Новогодний маршрут. Фото: пресс-служба администрации Перми.
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Новогодний отсчет подсказывает: до 2020 года осталось 67 дней. А в Перми уже начали готовиться к Новому году. На оргкомитете обсудили, как будут украшать город к празднику.

- Ледовый городок будет размещен в 68-м квартале эспланады, - рассказал глава Перми Дмитрий Самойлов. - Он будет построен в жанре современного фэнтези и посвящен древней Парме. На территории городка разместится 9 ледовых объектов и 24 горки. У памятника «Героям фронта и тыла», как и в прошлом году, будет каток и горка для сноутюбинга. Возле Театра-Театра будет размещен ярмарочный комплекс: ледовая карусель и ярмарочные домики.

В частности, в ледовом городке будут построены «Булгарская крепость», «Гостиный двор», горки «Мамонт» и «Боголось».

Эскизы горок. Фото: пресс-служба администрации Перми.

Эскизы горок. Фото: пресс-служба администрации Перми.

Соборная площадь, Театральный сквер, аллея Комсомольского проспекта, сквер у гостиницы «Урал» и площадь Карла Маркса вновь будут украшены светящимися гирляндами. Праздничная иллюминация появится на дорожных развязках и фасадах зданий в центре города.

В прошлом году в Перми был создан новогодний маршрут, который включал в путь по улице Ленина, Комсомольскому проспекту, Соборной площади, набережной Камы, Театральному скверу. На маршруте находились зоны обогрева, интерактивные площадки и другие развлечения. В этом году помимо Центрального новогоднего маршрута появятся маршруты в Мотовилихинском и Кировском районах.

Новогодний маршрут в Мотовилихе пройдет через Цирк, улицу Крупской, улицу Уральскую, сквер им. Землячки, улицу Лебедева, сад им. Свердлова, площадь перед УДС «Молот». Маршрут в Кировском районе - от ДК им. Кирова по улице Ласьвинской к площади у бывшего к/т «Экран», далее по улице Маршала Рыбалко к парку «Счастье есть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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