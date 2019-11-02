Сто тысяч за укус собаки - получит жительница Пермского края

СЕГОДНЯ 18:34 2019-11-02T18:34:29+03:00

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В июле в Березниках женщину в подъезде собственного дома укусила соседская собака. Даме пришлось серьезно лечиться. После завершения курса лечения она подала на владельца собаки заявление в суд. К заявлению приложила чеки на купленные лекарства и билеты на проезд в больницу.

- После укуса женщина испытала боль и психологический, эмоциональный стресс от произошедшего, был нарушен ее привычный образ жизни, она долго находилась на лечении, - сообщили в Березниковском городском суде. - Учитывая степень и тяжесть физических и нравственных страданий, суд пришел к выводу об удовлетворении требования о компенсации морального вреда в размере 100 000 рублей.

Также владелец собаки обязан будет оплатить соседке все расходы, связанные с лечением, - более 25 тысяч рублей, и утраченный за время лечения заработок.

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ИСТОЧНИК KP.RU