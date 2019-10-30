"Прокусили руку прямо до кости". На пермяка в лесу набросилась стая собак

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-30T12:04:09+03:00

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Утром 29 октября на 82-летнего мужчину набросилась стая собак. Как нам рассказала его родственница, около 10 утра он шел в лесу микрорайона Верхняя Курья. Неожиданно к нему выбежали собаки.

- Одна сильно прокусила руку, прямо до кости, - добавила женщина. - У родственника уже были проблемы с сердцем, а тут такой шок!

Приехавшая бригада медиков "скорой помощи" забрала мужчину в больницу.

- Сейчас он находится в медицинском учреждении, состояние удовлетворительное, - добавили в пресс-службе минздрава.

Ранее мы рассказывали о том, что на одежде пропавшей пермячки нашли следы зубов собак. Если экспертиза установит наличие собачьей слюны еще и на человеческих останках, которые нашли на месте, где женщину видели в последний раз, тогда можно будет сказать, что она стала жертвой нападения стаи.

ИСТОЧНИК KP.RU