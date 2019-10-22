2019-10-22T19:50:25+03:00
Спорт

ХК "Молот-Прикамье" обыграл "Металлург"

Эта была долгожданная победа пермяков
Елена КОНОВА
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Фото Владимира Горшкова из группы "Молота"Фото Владимира Горшкова из группы "Молота"
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22 октября в Перми произошел матч между хоккейными командами "Молот-Прикамье" и "Металлург". Выиграли пермяки со счетом 2:1. Это была долгожданная победа для болельщиков.

- Ура, наконец, мы выиграли! - пишут они в комментариях. - "Молот" - вперед! Мы в тебя верим.

Ранее мы рассказывали о том, что после победы над «Номадом» пермская команда проиграла команде «Торпедо». Хоккеисты «Молота» начали очень активно, игра с первых минут была жесткой и напряженной, однако, шайбу в ворота гостей удалось только на последних минутах первого периода. «Гол в раздевалку» забил Михаил Калашников. Во втором периоде, играя в большинстве, хоккеисты «Молота» не смогли больше забить. А вот гости нашли в себе силы и на последних минутах третьего периода сравняли счет. В овертайме гости забили еще один гол в ворота пермской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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