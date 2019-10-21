«Молот-Прикамье» проиграл команде «Торпедо» из Казахстана

СЕГОДНЯ 09:22 2019-10-21T09:22:17+03:00

Изменить размер текста: A A

После сокрушительной победы над «Номадом» пермская команда проиграла другой казахской команде «Торпедо». Хоккеисты «Молота» начали очень активно, игра с первых минут была жесткой и напряженной, однако, шайбу в ворота гостей удалось только на последних минутах первого периода. «Гол в раздевалку» забил Михаил Калашников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/739060" frameborder="0"></iframe> Игрок "Молота" Михаил Калашников забивает второй гол в карьере.

Во втором периоде, играя в большинстве, хоккеисты «Молота» не смогли больше забить. А вот гости нашли в себе силы и на последних минутах третьего периода сравняли счет. В овертайме гости забили еще один гол в ворота пермской команды.

- Я не могу упрекнуть ребят в нежелании или еще в чем-то. Была хорошая работа, самоотдача. Не скажу, что "прижимались" к воротам, что делали это специально или играли на удержание счета. Нас вынуждала ситуация так играть в третьем периоде. Но к сожалению, у нас находятся в такие моменты люди, которые совершают индивидуальные ошибки. Именно это приводит к такому вот результату. Некоторые не совсем "на команду" сыграли, позволили себе вольности в конце третьего периода и, к сожалению, в овертайме, - сказал после игры Павел Десятков.

Во вторник, 22 октября, «Молот-Прикамья» встретится с «Металлургом». «Комсомольская правда - Пермь» разыгрывает билеты на матч. Поучаствовать в конкурсе можно в нашем Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU