«Договорились и устроили ледовое шоу». Капитан пермского «Молота-Прикамье» подрался с казахским хоккеистом

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-19T14:46:56+03:00

В ходе драки соперник до крови рассек ему лицо [видео]

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- Зачем это все нужно было устраивать, непонятно, - говорит казахский телеведущий, который комментирует матч ВХЛ между пермским «Молтом-Прикамье» и хоккеистами клуба «Номад» из Казахстана. - Явно договорились между собой игроки, что будет драка. Дамир Расыпаев без шоу не может.

Сразу после вбрасывания казахский хоккеист сбросил перчатки. Его примеру последовал и капитан пермяков Артем Седунов. Несколько минут они молотили друг друга, а рефери наблюдал за происходящим, делая вялые попытки остановить бой на льду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/738818" frameborder="0"></iframe> Капитан пермского "Молота-Прикамье" подрался на льду с игроком казахского "Номада". Видео: vesti.kz.

Наконец, игрокам и самим надоел поединок, и они разъехались, держась за щеки.

Обоих удалили с поля, каждого на 5 минут, так что паритет на льду сохранился.

Но перед этим пермяку пришлось оказывать медицинскую помощь – у него было до крови рассечено лицо.

Боевое шоу на льду не помогло казахстанцам. Они проиграли с разгромным счетом 7:1. А «Молот-Прикамье» победил третий раз подряд и занял 12 строчку в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU