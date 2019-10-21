В Перми закончились поиски 62-летней женщины

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-21T11:46:09+03:00

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62-летняя Галина К. ушла из дома в Мотовилихинском районе Перми в воскресенье, 20 октября, и до сих пор ее местоположение не было неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщают, что женщина страдает деменцией и невнятно говорит.

В понедельник, 21 октября, волонтеры сообщили, что поиски закончились. Женщину нашли живой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми три дня ищут пропавшего 14-летнего подростка. Последний раз его видели в семь часов вечера. Это микрорайон Ива-1, Мотовилихинский район Перми. С тех пор его местонахождение не известно, информация о его поисках появилась сегодня днем. Он был одет в светло-коричневую куртку с темно-коричневыми вставками на рукавах, в черную футболку, такого же цвета штаны и кроссовки. Все, кто видел Николая или знает о его местонахождении, могут передать информацию в ближайший отдел полиции и по телефонам 204-49-04 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU