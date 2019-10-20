В Перми три дня ищут пропавшего 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 19:17 2019-10-20T19:17:03+03:00

Он ушел из дома в микрорайоне Ива-1 и до сих пор не вернулся

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Николай Обухов ушел из дома по адресу: ул. Лесная, 5. Последний раз его видели в семь часов вечера. Это микрорайон Ива-1, Мотовилихинский район Перми. С тех пор его местонахождение не известно, информация о его поисках появилась сегодня днем.

Как сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой, он был одет в светло-коричневую куртку с темно-коричневыми вставками на рукавах, в черную футболку, такого же цвета штаны и кроссовки.

Приметы подростка: на вид 14-15 лет (2005 года рождения), рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, светлые глаза. Полное имя - Николай Федорович Обухов.

Все, кто видел Николая или знает о его местонахождении, могут передать информацию в ближайший отдел полиции и по телефонам 204-49-04 или 102.

По уточненным данным на вечер 20 октября, Николай еще не найден, поиски продолжаются. Волонтеры призывают к максимальному распространению информации.

ИСТОЧНИК KP.RU