В Перми три дня ищут пропавшего 14-летнего подростка
Николай Обухов ушел из дома по адресу: ул. Лесная, 5. Последний раз его видели в семь часов вечера. Это микрорайон Ива-1, Мотовилихинский район Перми. С тех пор его местонахождение не известно, информация о его поисках появилась сегодня днем.
Как сообщили в поисковом отряде им. Ирины Бухановой, он был одет в светло-коричневую куртку с темно-коричневыми вставками на рукавах, в черную футболку, такого же цвета штаны и кроссовки.
Приметы подростка: на вид 14-15 лет (2005 года рождения), рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, светлые глаза. Полное имя - Николай Федорович Обухов.
Все, кто видел Николая или знает о его местонахождении, могут передать информацию в ближайший отдел полиции и по телефонам 204-49-04 или 102.
По уточненным данным на вечер 20 октября, Николай еще не найден, поиски продолжаются. Волонтеры призывают к максимальному распространению информации.
ИСТОЧНИК KP.RU