В Перми пропала 62-летняя женщина, страдающая деменцией
62-летняя Галина Кот ушла из дома в Мотовилихинском районе Перми в субботу, 20 октября, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщают, что женщина страдает деменцией и невнятно говорит. Водителей просят быть внимательнее, так как пермячка может идти по трассе.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые каре, глаза карие, над губой нарисованная родинка.
Была одета: бордовое пальто, черная шапка, черные сапоги, солнцезащитные очки.
Особые приметы: ярко-красная помада, несвязная речь.
Если вы знаете, где находится 62-летняя Галина Кот, или видели ее, сообщите по телефонам: 2044904 или 102.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми три дня ищут пропавшего 14-летнего подростка. Он ушел из дома в микрорайоне Ива-1 и до сих пор не вернулся
ИСТОЧНИК KP.RU