В Перми пропала 62-летняя женщина, страдающая деменцией

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-21T09:38:17+03:00

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62-летняя Галина Кот ушла из дома в Мотовилихинском районе Перми в субботу, 20 октября, и до сих пор ее местоположение неизвестно. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщают, что женщина страдает деменцией и невнятно говорит. Водителей просят быть внимательнее, так как пермячка может идти по трассе.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые каре, глаза карие, над губой нарисованная родинка.

Была одета: бордовое пальто, черная шапка, черные сапоги, солнцезащитные очки.

Особые приметы: ярко-красная помада, несвязная речь.

Если вы знаете, где находится 62-летняя Галина Кот, или видели ее, сообщите по телефонам: 2044904 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми три дня ищут пропавшего 14-летнего подростка. Он ушел из дома в микрорайоне Ива-1 и до сих пор не вернулся

ИСТОЧНИК KP.RU