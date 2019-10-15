2019-10-15T14:39:40+03:00
Общество

"Плакали все". В Пермском крае нашлись единственные родственники актрисы Нины Руслановой

Результаты теста ДНК озвучили в эфире шоу "Пусть говорят"
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Сестры приехали на программу с гостинцами. Фото: скрин с программы "Пусть говорят" на Первом каналеСестры приехали на программу с гостинцами. Фото: скрин с программы "Пусть говорят" на Первом канале
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По Первому каналу показали выпуск шоу "Пусть говорят". В нем речь шла о возможных родственниках актрисы Нины Руслановой, известной нам по фильмам «Короткие встречи», «Мой друг Иван Лапшин», «Зимняя вишня», «Собачье сердце».

В 1945 году в двухмесячном возрасте ее бросила на вокзале родная мать. Девочку нашли и поместили в приют, а потом отдали в детский дом. Там ей дали имя и фамилию, а позже Нина Русланова сама придумала себе дату рождения.

- Я всегда хотела узнать, кто я? - рассказала актриса Нина Русланова журналистам Первого канала. – Фамилия не моя, имя не мое, день рождения тоже не мой. Я писала в газету, можно ли как-то найти родителей, но мне ответили, что их поиски затруднительны.

У Нины Руслановой есть дочь, а вот никаких родственников из той, прошлой жизни, она не знала.

Когда шла передача с ее участием, телевизор случайно включила пермячка Людмила Коновалова, она живет в селе Уинское Пермского края. Она поняла, что судьба Нины Руслановой сильно перекликается с судьбой ее потерянной сестры. Людмила вместе с тремя сестрами отправилась на программу.

В эфире "Пусть говорят" озвучили результаты ДНК - Нина Русланова и Людмила Коновалова с очень большой вероятностью являются единокровными сестрами. После этого объявления на шоу заплакали все - и гости, и участники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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