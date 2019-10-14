Полиция возбудила дело по факту ДТП в Прикамье, где погиб двухлетний малыш

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-14T09:34:03+03:00

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По факту смертельной аварии в Добрянском районе Пермского края возбудили уголовное дело. Виновницу ДТП подозревают в нарушении правил дорожного движения и использовании транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Авария произошла 13 октября на трассе Пермь-Березники. 25-летняя девушка-водитель «Ситроена» по неустановленной причине выехала выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Ниссан». При лобовом столкновении погибли два человека: двухлетний пассажир «Ситроена» и женщина в «Ниссане». Оба водителя пострадали. На месте работали несколько бригад "скорой помощи"и сотрудники Госавтоинспекции. Всех пострадавших отправили в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что авария произошла в субботу, 12 октября, на трассе Кунгур-Соликамск. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, столкнулись две иномарки «Датсун» и «Шевроле Лачетти».По предварительной информации, на 130 км дороги водитель «Датсун» нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU