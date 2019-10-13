«От удара машина перевернулась набок». На трассе в Прикамье столкнулись две легковушки

СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-13T08:07:30+03:00

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Авария произошла в субботу, 12 октября, на трассе Кунгур-Соликамск. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, столкнулись две иномарки «Датсун» и «Шевроле Лачетти».

По предварительной информации, на 130 км дороги водитель «Датсун» нарушил правила дорожного движения. Мужчина не выдержал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с «Шевроле Лачетти».

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В результате аварии пострадали три человека, пассажиры обеих машин. 19-летнюю девушку и двух молодых людей с травмами отправили в больницу.

Оказалось, что водитель «Датсуна» был пьян. В его крови обнаружили 0,65 мг/л. Кроме этого, установлено, что данный гражданин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в частности за превышение скоростного режима. В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU