Появилось видео последствий страшной аварии в Прикамье, в которой погиб двухлетний ребенок
Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе Пермь – Березники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. Два человека погибли в лобовом столкновении. Очевидцы опубликовали видео смертельного ДТП. Авария произошла около 17:00 в Добрянском районе.
На месте работали несколько бригад «скорой помощи».
Появилось видео последствия страшной аварии в Прикамье, в которой погиб двухлетний ребенок.
По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Ситроен» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП погиб 2-летний пассажир «Ситроена» и 41-летняя пассажирка «Ниссана». Водители обоих автомобилей отправлены в больницу.
Напомним, ранее мы писали о том, что авария произошла в субботу, 12 октября, на трассе Кунгур-Соликамск. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, столкнулись две иномарки «Датсун» и «Шевроле Лачетти».По предварительной информации, на 130 км дороги водитель «Датсун» нарушил правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU