2019-10-14T07:29:47+03:00
Происшествия

Появилось видео последствий страшной аварии в Прикамье, в которой погиб двухлетний ребенок

В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погибли два человека [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Елена КотляроваФото: Елена Котлярова
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Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе ПермьБерезники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. Два человека погибли в лобовом столкновении. Очевидцы опубликовали видео смертельного ДТП. Авария произошла около 17:00 в Добрянском районе.

На месте работали несколько бригад «скорой помощи».

Появилось видео последствия страшной аварии в Прикамье, в которой погиб двухлетний ребенок.

По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Ситроен» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП погиб 2-летний пассажир «Ситроена» и 41-летняя пассажирка «Ниссана». Водители обоих автомобилей отправлены в больницу.

Напомним, ранее мы писали о том, что авария произошла в субботу, 12 октября, на трассе Кунгур-Соликамск. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, столкнулись две иномарки «Датсун» и «Шевроле Лачетти».По предварительной информации, на 130 км дороги водитель «Датсун» нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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