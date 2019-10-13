«Два человека погибли, два пострадали». На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 17:02 2019-10-13T17:08:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в воскресенье, 13 октября, на трассе Пермь – Березники на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. Два человека погибли в лобовом столкновении.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ГУ МВД по Пермскому краю, авария ДТП произошло около 17:00 в Добрянском районе.

По предварительной информации, 25-летняя девушка-водитель автомобиля «Ситроен» по неустановленной причине выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Ниссан».

В результате ДТП погиб 2-летний пассажир «Ситроена» и 41-летняя пассажирка «Ниссана». Водители обоих автомобилей отправлены в больницу.

На участке дороге работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что авария произошла в субботу, 12 октября, на трассе Кунгур-Соликамск. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, столкнулись две иномарки «Датсун» и «Шевроле Лачетти».По предварительной информации, на 130 км дороги водитель «Датсун» нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU