В Прикамье закончились поиски пропавшей 84-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 06:11 2019-10-14T06:11:47+03:00

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В Пермском крае с 10 октября разыскивали Алевтину Ч. Женщина ушла из дома и пропала. Родственники забили тревогу, так как у пенсионерки проблемы со здоровьем, она нуждается в медицинской помощи.

В воскресенье,13 октября, волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили о том, что женщину нашли. Алевтина Ч. погибла

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончены поиски пропавшей маленькой девочки. Алиса М. пропала в Перми сегодня, 10 октября. Девочке 10 лет. Вечером волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски потерявшегося ребенка. Место сбора назначили территорию возле заправки на улице Макаренко, 27, у остановки автобуса «Дом быта Садовый». К счастью, уже совсем скоро, не прошло и часа, волонтеры сообщили, что девочка найдена живой. Они выразили благодарность всем откликнувшимся. О том, где находился ребенок это время и почему пропал, не сообщается. Пермяки в соцсетях с радостью отреагировали на эту новость.

ИСТОЧНИК KP.RU