2019-10-10T19:42:17+03:00
Общество

В Перми закончены поиски пропавшей маленькой девочки

Она пропала в Мотовилихинском районе
Екатерина ГАСПЕР
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К счастью, девочку быстро нашли.К счастью, девочку быстро нашли.Фото: Василий Вахрин
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Алиса М. пропала в Перми сегодня, 10 октября. Девочке 10 лет. Вечером волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой объявили срочный сбор на поиски потерявшегося ребенка. Место сбора назначили территорию возле заправки на улице Макаренко, 27, у остановки автобуса «Дом быта Садовый».

К счастью, уже совсем скоро, не прошло и часа, волонтеры сообщили, что девочка найдена живой. Они выразили благодарность всем откликнувшимся. О том, где находился ребенок это время и почему пропал, не сообщается. Пермяки в соцсетях с радостью отреагировали на эту новость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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