«Помогите найти!». В Прикамье разыскивают 84-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 07:14 2019-10-13T07:14:45+03:00

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В Пермском крае пропала 84-летняя Алевтина Челпанова. Утром в четверг, 10 октября, женщина ушла из дома на улице Шевченков, 39 в Очере, и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Родственники забили тревогу и обратились в полицию. Волонтеры поискового отряда "Регион59" сообщили о том, что 84-летняя пенсионерка срочно нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшей: рост 162-165 см, телосложение полное, глаза серые, волосы белые (короткая стрижка).

Была одета: шаль, куртка зеленая, штаны темные, резиновые сапоги светло-желтого цвета.

Если вы видели Алевтину Челпанову, просьба сообщить о ее местонахождении волонтерам или в полицию по телефонам: 89223141112, 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончены поиски пропавшей маленькой девочки

ИСТОЧНИК KP.RU