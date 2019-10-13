В Перми скончался мужчина, которого переехал автобус №59
В пятницу, 11 октября, на перекрестке шоссе Космонавтов и улицы Мильчакова произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.
В ГИБДД по Перми рассказали, что пешеход нарушил правила ПДД при пересечении проезжей части. Мужчина переходил проезжую часть на красный свет и результате ДТП оказался под автобусом, его пришлось извлекать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.
Пострадавшего – 33-летнего мужчину в тяжелом состоянии, с сочетанными травмами тела экстренно отправили в больницу. С травмами его передали реанимационной бригаде и подключили к аппарату ИВЛ.
В воскресенье, 13 октября, стало известно, что мужчина скончался в медицинском учреждении. По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье столкнулись две легковушки. По предварительной информации, на 130 км дороги водитель «Датсун» нарушил правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU