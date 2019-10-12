Скорая помощь: врачи борются за жизнь мужчины, которого в Перми переехал автобус № 59

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-12T12:07:45+03:00

С тяжелыми сочетанными травмами он находится в реанимации МСЧ № 9

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Врачи «скорой помощи» рассказали о состоянии пострадавшего мужчины в аварии с автобусом на шоссе Космонавтов в Перми. ДТП, напомним, произошло в пятницу вечером. Мужчина переходил проезжую часть на красный свет и результате ДТП оказался под автобусом, его пришлось извлекать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

- Вызов на станцию «скорой помощи» поступил 11 октября в 21.26, - сообщили в пресс-службе станции «скорой помощи» в Перми. - По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под автобус 59 маршрута.

Пострадавший – 33-летний мужчина. В тяжелом состоянии с сочетанными травмами его передали реанимационной бригаде. Пострадавший был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас за его жизнь борются медики МСЧ № 9.

Сотрудники ГИБДД по факту случившегося проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU