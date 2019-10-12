2019-10-12T12:07:45+03:00
Происшествия

Скорая помощь: врачи борются за жизнь мужчины, которого в Перми переехал автобус № 59

С тяжелыми сочетанными травмами он находится в реанимации МСЧ № 9
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Кадры с места происшествия. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Пермь".Кадры с места происшествия. Фото: группа ВКонтакте "Подслушано Пермь".
Изменить размер текста:

Врачи «скорой помощи» рассказали о состоянии пострадавшего мужчины в аварии с автобусом на шоссе Космонавтов в Перми. ДТП, напомним, произошло в пятницу вечером. Мужчина переходил проезжую часть на красный свет и результате ДТП оказался под автобусом, его пришлось извлекать с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

- Вызов на станцию «скорой помощи» поступил 11 октября в 21.26, - сообщили в пресс-службе станции «скорой помощи» в Перми. - По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и попал под автобус 59 маршрута.

Пострадавший – 33-летний мужчина. В тяжелом состоянии с сочетанными травмами его передали реанимационной бригаде. Пострадавший был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас за его жизнь борются медики МСЧ № 9.

Сотрудники ГИБДД по факту случившегося проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трагедия на рыбалке в Пермском крае: рыбак выпал из лодки и утонул
В Перми повторно проверят качество очистки Мотовилихинского пруда
В Пермском крае волки зашли в поселок и задрали собаку
В Перми построят новый бассейн
В Перми водитель пассажирского автобуса переехал пешехода
Историей с жуками с в супе в пермской школе занялся Роспотребнадзор
Пермь сковали 10-балльные пробки
Умер космонавт Алексей Леонов
Ночью у пермского "Планетария" на девушку напал бывший зэк и изнасиловал ее
В выходные в Перми пройдет "Выставка собак всех пород"
Пермский «УРАЛХИМ» направил 5,8 млн руб. на поддержку ветеранов
Студенческий театр «17-я скрипка» из Перми готовится представить спектакль на международном конкурсе
"Сказали, что это приправа". Детей в пермской школе накормили супом с жуками
Пермский край вошел в топ регионов по заболеваемости алкоголизмом
Как изменился дома кот, в которого неизвестные выпустили 9 пуль и оставили умирать
В Перми автобусный маршрут №2 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс»
14 октября в Перми пройдет лекция на тему онконастороженности
«Запрещал встречаться с подругами». Ссора девушки с парнем чуть не закончилась трагедией
Пермская прокуратура проверит снос пристроя к дому на Компросе
Власти Перми выделят на благоустройство эспланады 113,2 миллиона рублей
Общественники проверили район Перми на наличие стихийных свалок
В Перми 13 и 14 октября изменится движение транспорта
25-летняя пермячка получила травмы при падении с высоты
В школе №9 в Перми 10-летний мальчик получил травму головы