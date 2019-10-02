2019-10-02T11:25:43+03:00
Общество

В Перми улица Пермская больше не будет пешеходной

Власти отказались от внедрения «успокоенного» движения
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пешеходной улицы в Перми больше не будет. Пермский Арбат, который располагался на улице Пермской, навсегда открыли для транспорта.

Издание «Business Class» сообщает о том, что городские власти отказались от внедрения «успокоенного» движения на Пермской. Это связано с тем, что с участком улицы от Комсомольского проспекта до Газеты Звезда связано очень много перекрестков, на которых эта улица является второстепенной.

Также улица имеет узкую проезжую часть и разрешенную парковку по обеим сторонам дороги. Дорогу продолжат ремонтировать. На участке Пермской от ул. Газеты Звезда до Комсомольского проспекта расширят тротуары, организуют платные парковки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми отремонтируют остановки общественного транспорта. Также в нормативное состояние привели около 100 остановочных павильонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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