Пермский Арбат открыли для автомобилистов

16 Май 18:10 2019-05-16T18:10:47+03:00

Чтобы хоть немного разгрузить центр города от пробок

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Пермский Арбат, что на улице Пермской, открыли для проезда автомобилистов 16 мая. Как сообщили в администрации Перми, эта одна из мер, чтобы перенаправить часть транспортного потока с улицы Луначарского, где из-за ремонта теплосетей скапливаются огромные пробки.

Движение транспорта запущено по улице Пермской - от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда» (в сторону улицы Сибирской).

Уже установлены знаки одностороннего движения и запрета остановки и стоянки.

- После ремонта улицы Пермской - от Комсомольского проспекта до улицы Газеты "Звезда", который будет выполнен в этом году, по ней будет открыто движение в обоих направлениях, организованы парковочные места и обустроены тротуары, - пояснили в администрации.

Напомним, решение о создании пешеходной зоны на улице Пермской было принято в 2011 году. Пермский Арбат был стилизован под старину. На улочке установили стильные скамейки и фонари, там работали лавки гончаров, художников, кузнецов и ремесленников. Играли уличные музыканты.

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ИСТОЧНИК KP.RU