В Перми отремонтируют остановки общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-02T09:54:31+03:00

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В Перми продолжают ремонт остановочных пунктов. Районные администрации занимаются восстановление остановочных павильонов после аварий, меняют поликарбонат, приводят остановки в нормативное состояние.

В Свердловском районе в 2019 году отремонтировано 3 площадки для ожидания транспорта - Муниципальный Дворец культуры им. Солдатова» по направлению в центр города для посадки в трамвай, «Голый Мыс» и НПО «Биомед» на улице Братская.

Также в нормативное состояние привели около 100 остановочных павильонов. Выполнены работы по замене поликарбоната, профильного листа, вывесок, урн, отремонтированы лавочки.

Кроме того, после ДТП восстановили остановочный павильон «Улица Яблочкова» для ожидания трамвая из города.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми будут проходить бесплатные занятия по йоге и гимнастике. Уроки предназначены для людей среднего и старшего возраста

ИСТОЧНИК KP.RU