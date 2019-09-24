2019-09-24T09:30:21+03:00
Происшествия

В Прикамье поиски пропавшего мужчины со шрамом на глазу закончились трагедией

Он пропал 14 сентября
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд им. Ирины БухановойФото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой
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В Пермском крае разыскивали 53-летнего Александра П. 14 сентября в 16:00 он вышел на лодке желто-красного цвета из деревни Перчата. Волонтеры поискового отряда им. Ирины Бухановой сообщили, что мужчина должен был спуститься по Каме и подняться по Чусовой до деревни Конец Гор.

В лодке у Александра Постовалова были четыре улья. Также мужчина взял с собой документы на лодку.

Во вторник, 24 сентября, волонтеры поискового отряда сообщили о том, что мужчина найден. К сожалению, поиски закончились трагедией. Александр погиб.

- Найден. Погиб. Просьба снять репосты. Соболезнования родственникам, - написали волонтеры

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае закончены поиски пропавшего 15-летнего подростка. По сообщению в социальных сетях, парень написал прощальное письмо, ушел из дома и больше на связь не выходил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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