В Пермском крае закончены поиски пропавшего 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-24T08:01:25+03:00

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В Березниках разыскивали 15-летнего Андрея К. Молодой человек пропал 23 сентября. По сообщению в социальных сетях, парень написал прощальное письмо, ушел из дома и больше на связь не выходил.

В ГУ МВД по Пермскому краю, сообщили, что заявление о пропаже от родственников мальчика поступило в понедельник, 23 сентября. Во вторник, 24 сентября, в полиции сообщили, что подросток нашелся. Где он находился, не сообщается. Известно, что мальчик сейчас дома с родственниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми при странных обстоятельствах пропал 27-летний парень. оследний раз его видели ночью с субботы на воскресенье в Ленинском районе Перми. Молодой человек был в ночном клубе «TRASH BAR» на Ленина, 32. После клуба домой он не вернулся. У Евгения остались жена и сын. Малыш не понимает, куда пропал его папа и постоянно справшивает, где он.

ИСТОЧНИК KP.RU